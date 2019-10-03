أبطال ستاديوم ملخص واحداث مباراة ليفربول وريد بول اليوم 02-10-2019 دوري أبطال أوروبا| محمد صلاح يسجل هدفين للتاريخ والحفاظ على اللقب يخوض فريق ليفربول مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى دورى أبطال أوروبا، ويأمل الريدز فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار فى الدفاع عن لقبخه، كما يسعى الفريق لرد اعتباره أمام جماهيره وتقديم الفوز لهم وإسعادهم، ويطمح أصدقاء صلاح ومانى وفيرمينو فى تقديم المستوى الأفضل والأداء المميز وإقناع المحبين للفريق وحصد نقاط اللقاء المرتقب.

يلعب فريق ريد بول ساليزبورج فى مباراته بالجولة الثانية فى المجموعة الخامسة من دورى الأبطال، ويأمل فريق الثيران الحمراء فى تحقيق انتصارهم الأغلى والأعظم واحتلال صدارة المجموعة وإلحاق بطل النسخة الماضية الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره، كما يطمح فريق ساليزبورج فى تحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء والإرتقاء لقمة المجموعة بعيدا.

والجدير بالذكر أن المجموعة الخامسة تضم كلا من فريق ريد بول ساليزبورج ونابولى وليفربول وجينيك.

والجدير بالذكر أنه سيتم إذاعة اللقاء المنتظر على قناة bin sport hd2 ، بجانب نقل استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.

نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم