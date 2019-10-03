أبطال ستاديوم ملخص واحداث مباراة ليفربول وريد بول اليوم 02-10-2019 دوري أبطال أوروبا| محمد صلاح يسجل هدفين للتاريخ والحفاظ على اللقب يخوض فريق ليفربول مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة فى دورى أبطال أوروبا، ويأمل الريدز فى تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار فى الدفاع عن لقبخه، كما يسعى الفريق لرد اعتباره أمام جماهيره وتقديم الفوز لهم وإسعادهم، ويطمح أصدقاء صلاح ومانى وفيرمينو فى تقديم المستوى الأفضل والأداء المميز وإقناع المحبين للفريق وحصد نقاط اللقاء المرتقب.
يلعب فريق ريد بول ساليزبورج فى مباراته بالجولة الثانية فى المجموعة الخامسة من دورى الأبطال، ويأمل فريق الثيران الحمراء فى تحقيق انتصارهم الأغلى والأعظم واحتلال صدارة المجموعة وإلحاق بطل النسخة الماضية الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره، كما يطمح فريق ساليزبورج فى تحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء والإرتقاء لقمة المجموعة بعيدا.
والجدير بالذكر أن المجموعة الخامسة تضم كلا من فريق ريد بول ساليزبورج ونابولى وليفربول وجينيك.
والجدير بالذكر أنه سيتم إذاعة اللقاء المنتظر على قناة bin sport hd2 ، بجانب نقل استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.
نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم
دخول الريدز لبداية العمليات الإحمائية
بداية الشوط الاول
6: ركنية أولى للريدز بعد محاولة اختراق من صلاح لدفاعات سالزبورج…
جووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوووووووووووول ماني يسجل الأووووووول
9: تمريرة بينية من فيرمينو إلى ماني يسجلها الأخير بكل سهولة من الجهة اليسرى في شباك سالزبورج معلنًا تقدم الريدز!
19: روبو يغلق منافذ المرور من الجهة اليسرى! يرجى المحاولة مرة أخرى. #ليفربول_سالزبورج 1 – 0
روبووووووووو جوووووووووووووووووووووووووووول الثااااااني للريدز
25: تمريرات سريعة ومتتالية بين أقدام الريدز من الجهة اليسرى إلى اليمنى، يرسل من خلالها ترينت تمريرة ساحرة إلى روبو مضاعفًا النتيجة للريدز! #ليفربول_سالزبورج 2 – 0
30: صلاح ينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية ولكنها تمر بجانب القائم بسنتيمترات قليلة! الثالث يقترب…
جوووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاااااالث الثالث الثاااااالث من صلااااااااااح
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36: صلاح يقوم بواجبه الهجومي الرائع ويتابع كرة ساقطة من حارس مرمى الضيوف كان قد سددها فيرمينو ليستغل محمد الفرصة ويسجل الثالث بكل سهولة! #ليفربول_سالزبورج 3 – 0
40: الهدف الأول للضيوف. #ليفربول_سالزبورج 3 – 1
نهاية شوط أول رائع من الريدز! لا مانع من تسجيل المزيد في الشوط الثاني يا رجال
إلى أحداث الشوط الثاني…
54: ماني يمر من الأول والثاني ويمرر كرة لفينالدوم يسددها بقوة ولكنها خارج المرمى
56: الهدف الثاني للضيوف. #ليفربول_سالزبورج 3 – 2
هدف التعادل لسالزبورج. #ليفربول_سالزبورج 3 – 3
62: التغيير الأول في صفوف الريدز… خروج هندرسون دخول ميلنر
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلااااااااااااح يسجل الراااااااااابع
69: صلاح يستغل تمريرة رأسية رائعة من فيرمينو يسددها بقوة في المرمى معلنًا تقدم الريدز مرة أخرى… #ليفربول_سالزبورج 4 – 3
71: كانت ستحدث مرة أخرى! #ليفربول_سالزبورج 4 – 3
3 نقاط ثمينة في طريق الحفاظ على اللقب