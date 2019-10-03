بهدفي سواريز البارسا يفوز| ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان بدوري الأبطال تنطلق مباراة الجولة الثانية فى المجموعة السادسة بدورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء 2/10/2019، ويستضيف فريق برشلونة منافسه فريق انتر ميلان على ملعب الكامب نو، ويأمل برشلونة فى تحقيق الفوز باللقاء والتصدر، فيما يطمح فريق الانتر لخطف الانتصار والتقدم نحو القمة والهيمنة على المجموعة.

وحل فريق برشلونة فى صدارة المجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل فى لقاء الجولة الأولى مع فريق بروسيا دورتموند بدون أهداف، وكان برشلونة قد حقق الفوز على فريق خيتافى فى الدورى الإسبانى بالجولة الماضية.

ويحل فريق الانتر فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بالتساوى مع جميع الفرق فى عدد النقاط، حيث تعادل فى لقاء الجولة الأولى أمام فريق سلافيا براج بنتيجة 1-1، وحقق فريق الانتر الفوز فى مباراة الجولة الماضية على فريق ساسولو بنتيجة 3-1 .

تنطلق مباراة الجولة الثانية فى المجموعة السادسة بدورى أبطال أوروبا بين فريقى برشلونة وانتر ميلان يوم الأربعاء 2/10/2019، وتبدء المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة السابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان بدوري الأبطال

نزول ميسي وباقي الفريق الى ارض الملعب

بداية الشوط الاول

الدقيقة 2: إنتر يفتتح باب التسجيل عن طريق لاوتارو مارتينيز #BarçaInter (0-1)

هل سيتمكن #برشلونة من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول؟

الشوط الأول ينتهي بتقدم الضيوف

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بداية الشوط الثانى

الدقيقة 58: لويس سواريز يسجل التعادل #BarçaInter (1-1)

الدقيقة 85: لويييييييييييس سوارييييييييز يمنح التقدم لبرشلونة

نهاية المباراة بفوز البارسا بهدفين الى هدف

تشكيلة برشلونة اليوم