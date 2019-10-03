نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام ريد بول في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

متابعة نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث تترقب الجماهير العاشقة والمحبة لكرة القدم واحدة من أقوي مباريات دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول وريد بول في مباراة هامة للغاية بالنسبة للفريق اللندني، وذلك بعدما خسر الريدز خلال الجولة الأولي أمام نابولي على ملعب الأخيرة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة لم يقدم خلالها ليفربول المستوي المعهود على الفريق الكبير، في غياب كبير عن الأداء المهاري بالنسبة للاعبي الريدز.

موعد مباراة ليفربول وريد بول اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وريد بول اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019 في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعارة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره، حيث يدخل الريدز مباراة اليوم من أجل الحصول على نقاط المباراة للعودة للمنافسة على التأهل للدور التالي، وعلى الجاني الآخر، يسعى ريد بول للخروج بالتعادل على ملعب ليفربول بعدما حقق الانتصار خلال الجولة الأولي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين فقط على فريق جينك البلجيكي.

مباراة ليفربول ضد ريد بول اليوم

سيكون هناك متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لأحدث مباراة ليفربول اليوم ضد ريد بول في دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون الريدز حاضراً بكافة نجومه خلال لقاء اليوم، وسيحاول محمد صلاح نجم فريق الريدز تحقيق الفوز من أجل الحصول على أول 3 نقاط في المجموعة، ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول اليوم أمام ريد بول من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفر، وذلك عبر قناة beIN Sport HD2 بتعليق علي محمد علي.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم