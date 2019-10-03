موعد مباراة ليفربول القادمة ضد جينك|مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. ترتيب مجموعة...

الان مواعيد مباراة ليفربول فى دورى ابطال اوروبا، موعد مباراة ليفربول ضد جينك القادمة وجدول المجموعة الخامسة من دورى ابطال اوروبا ، أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة حامل لقب النسخة الأخيرة فريق ليفربول مع فريق نابولى الذى وقع بجواره فى مجموعات النسخة الماضية بجانب فرق ريد بول سالزبورج و فريق جينك، وتتنافس جميع الفرق على الفوز وحصد الكثير من النقاط من أجل حجز مكان وسط المتأهلين، حيث يتأهل فريقين فقط من كل مجموعة.

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من هنا مشاهدة ملخص مباراة ليفربول ونابولي

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ننشر اليكم اليوم جدول المجموعة الخامسة من دورى ابطال اوروبا 2019-2020

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الجولة الأولى ريد بول سالزبورج VS كي آر سي جينك يوم الثلاثاء 17/9/2019 الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة نابولي VS ليفربول الجولة الثانية جينك ضد نابولى يوم الأربعاء 2/10/2019 الساعة 10:00 م – bein HD2 ليفربول ضد ريد بول سالزبورج الجولة الثالثة جينك ضد ليفربول يوم الأربعاء 23/10/2019 . الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ريد بول سالزبورج VS نابولي الجولة الرابعة نابولي VS ريد بول سالزبورج . يوم الثلاثاء 5/11/2019 ليفربول VS جينك الجولة الخامسة ليفربول VS نابولي يوم الأربعاء 27/11/2019 جينك VS ريد بول سالزبورج الجولة السادسة ريد بول سالزبورج VS ليفربول يوم الثلاثاء 10/12/2019 نابولى VS جينك

بالمجان استقبل واضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ترتيب مجموعة ليفربول الان

خسر فريق ليفربول أمام فريق نابولي في أولى جولات دوري ابطال اوروبا

فاز ليفربول على فريق ريد بول بأربعة أهداف

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب النقاط 1 نابولي 2 4 2 ريد بول سالزبورغ 2 3 3 ليفربول 2 3 4 كي آر سي جينك 2 1

إنجازات فرق المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول قد حصد لقب النسخة الماضية بعد فوزه على جاره توتنهام بنتيجة 2-0، كما يذكر أنه يعد من أقوى المرشحين للفوز بهذه النسخة بعد أن يضمن التأهل رسميا من المجموعة بجوار فريق أخر فقط معه، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.