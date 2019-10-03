نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم الأربعاء 2-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم متابعة نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف الريدز فريق ريد بول سالزبروج على ملعب الانفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره في واحدة من المباريات الهامة بالنسبة للفريق بعد الخسارة التي لحقت به في الجولة الأولي أمام نابولي بهدفين دون رد في مباراة أحزنت جميع عشاق ليفربول في كل مكان حول العالم.

مباراة ليفربول وريد بول اليوم

سيحال ليفربول تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره من أجل العودة للمنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة، ويقع ليفربول في المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي تضم كلا من: ريد بول ونابولي وجينك البلجيكي، ويحتل ريد بول صدارة ترتيب المجموعة عقل الفوز على جينك بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولي بالمجموعة.

موعد مباراة ليفربول وريد بول

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توقيت مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب الانفيلد معقل فريق ليفربول في مباراة ليست بالسهلة على الريدز، وهو الأمر الذي أشار إليه يورجن كلوب المدير الفني للفريق اللندني.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد بول سالزبورج

يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريد بول اليوم في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون المباراة منقولة حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة، وستكون قناة beIN Sport HD2 بتعليق علي محمد علي، كما سيكون هناك متابعة مستمرة حول نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم في دوري أبطال أوروبا خلال الشوط الأول، والثاني من المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول وريد بول