فوز صعب: الآن نتيجة مباراة ليفربول وريد بول سالزبروج اليوم في لقاء شهد تألق صلاح

في عودة لليالي الأبطال، سيكون عشاق ومشجعي ليفربول على موعد اليوم مع ثاني لقاءات الفريق في دور المجموعات حينما يحل فريق ريد بول سالزبورج ضيفا على ملعبه، يدخل الريدز هذه المباراة وهم يمتلكون من النقاط لا شئ بعد هزيمة أولى أمام الفريق الإيطالي نابولي بينما ريد بول يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز في أولى جولاته.

مباراة ليفربول وريد بول

تنطلق المباراة بصافرة أندرياس إيكبيرغ عند تمام 21:00 بتوقيت القاهرة أي التاسعة من مساء الليلة، وهو نفس موعد المباراة الأخرى الهامة مباراة برشلونة وانتر ميلان حيث سيكون النقل المباشر لمباراة الريدز على قناة beIN Sports HD2 وهى شبكة القنوات التي تمتلك الحق الحصري بدول الشرق الأوسط بتعليق من المصري علي محمد علي.

مباراة ليفربول

وقبل بداية اللقاء طالب المدير الفني للحمر “كلوب” لاعبيه باستعادة روح الأبطال في لقائهم التاريخي مع برشلونة والريمونتادا التاريخية وأن يحققوا الفوز اليوم، وقال أنهم سوف يحترموا منافسهم اليوم الذي يذكره بفريق ماينز الذي دربه قبل ذلك في أسلوب اللعب لكنهم يريدون الفوز بأي حال حينما تكون المواجهة على ملعب الآنفيلد.

نتيجة مباراة ليفربول وريد بول

ولم يجري مدرب الريدز كلوب تغييرات على التشكيل الرسمي واعتمد على تثبيت الخطة الأساسية له مع مشاركة فابيسنو وهندرسون وفينالدوم في وسط الملعب