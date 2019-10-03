نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

سيكون ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة الاسبانية مسرحاً لإقامة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في واحدة من المباريات القوية والتي ينتظرها جماهير كرة القدم حول العالم.

برشلونة بقيادة مديره الفني فالفيردي يدخل مباراة اليوم وعينه على الفوز، الفريق الكتالوني عاد من ألمانيا بنقطة التعادل أمام فريق بروسيا دورتموند الألماني في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليحقق الفريق الكتالوني نقطة وحيدة حتى الآن.

أما فريق انتر ميلان الإيطالي فاستطاع أن يخرج بنقطة التعادل أمام فريق سلافيا براغ في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتشتعل منافسات المجموعة السادسة مع بداية المنافسات فيها.

موعد مباراة برشلونة وانتر ميلان

وستنطلق مساء اليوم الأربعاء مباراة برشلونة وانتر ميلان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وانتر ميلان

وسيكون حفيظ دراجي معلقاً على أحداث مباراة برشلونة وانتر ميلان مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، على أن تقوم قناة Bein SPORTS HD1 بالنقل الحي والمباشر لأحداث هذه المباراة.

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نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان

وسنتابع وإياكم أحداث مباراة برشلونة وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي ستنطلق بعد قليل.

الدقيقة الثالثة من المباراة شهدت تقدم انتر ميلان عن طريق لاعبه مارتينيز.

وسجل لويس سواريز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة السادسة والخمسين من المباراة.

ونجح لويس سواريز في إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 85 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح برشلونة.

انتهت مباراة برشلونة وانتر ميلان بفوز برشلونة بنتيجة 2-1، ليرفع البرسا من رصيده للنقطة الرابعة، فيما توقف رصيد الانتر عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.