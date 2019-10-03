شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 مباراتين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف فريق طنطا نظيرة بيراميدز بينما التقى الزمالك فريق مصر المقاصة . فيديو.. بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام. Advertisements الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام..

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