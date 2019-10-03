دورى 2004 ..الأهلي يتعادل مع المقاصة.. انبي يفوز بخماسية على الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية مواليد 2004 وجاءت نتائجها كالتالي : فوز انبي علي الاسماعيلي 0/5 فوز وادي دجلة علي بيراميدز 1/2 تعادل الاهلي مع مصر المقاصة 0/0 Advertisements فوز الزمالك علي المقاولون 1/2 فوز حرس الحدود علي سموحة0/5 وتقام غدا السبت مباراة الانتاج والجونة بالملعب الفرعي باستاد السلام. كان النادي الأهلي قد حقق العلامة الكاملة منذ انطلاق هذه المسابقة بثلاث انتصارات متتالية قبل أن يتعادل مع المقاصة اليوم ليصل للنقطة العاشرة ، كما وصل الزمالك لنفس النقطة بعد الفوز اليوم على المقاولون.

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