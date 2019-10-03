شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الزمالك في الفوز على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى الدقيقة 56 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

هدف الزمالك في المقاصة

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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ودخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

وخرج شيكابالا مُصابا ودفع الصربى ميتشو بالمغربى أشرف بن شرقى بدلا منه حيث كشف جهاز الزمالك إن إصابة شيكابالا فى العضلة الضامة.

وأشهر الحكم محمد عادل إنذار لأيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأبيض نتيجة اعتراضه على أحد الكرات المحتسبة لمصر المقاصة.

وتعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لإصابة قوية فى الدقيقة 90 ليغادر الملعب ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع استكملها الزمالك بـ10 لاعبين لاستنفاذ التغييرات .