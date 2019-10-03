شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل "زيزو" للمستشفى ويوضح حجم إصابة شيكابالا أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبي للزمالك أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز عبارة عن كدمة قوية في الركبة، وسيتوجه اللاعب لإحدى المستشفيات لإجراء أشعة وفحوصات طبية.

وتعرض زيزو لإصابة قوية في الدقيقة 90 من عمر لقاء الزمالك والمقاصة في الجولة الثانية للدورى، ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء لنفاذ تغييرات الفريق الأبيض وكان محمود عبد العزيز زيزو قد حل بديلا فى المباراة بدلا من أحمد سيد زيزو.

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وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي للزمالك على إصابة محمود عبد الرازق بشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك قد تغلب على المقاصة، بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو، ليرفع الفريق الأبيض رصيده فى بطولة الدورى إلى 6 نقاط من الفوز على الاتحاد السكندرى والفريق الفيومى.