نتائج مباريات اليوم الخميس 3 / 10 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 مباراتين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف فريق طنطا نظيرة بيراميدز بينما التقى الزمالك فريق مصر المقاصة .

فيديو.. بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

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رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

دخل المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وأحمد مودى ومحمد دسوقى وعاصم سعيد فى خط الدفاع، خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى فى خط الوسط، عمرو مرعى فى خط الهجوم".

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".