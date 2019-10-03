شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو : المقاصة فريق جيد وسعيد لاعب كبير ولكن الزمالك حقق الفوز وهو الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك،أن مباراة مصر المقاصة كانت صعبة ولكن الأهم من الأداء هو الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم.

تغلب الزمالك على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

تابع ميتشو فى تصريحات لقناة TIME SPORTS فريق المقاصة نجح فى اللعب الدفاعي وغلق الطرق أمام مهاجمي الزمالك، واجادو فى منطقة الوسط خاصة هاني سعيد، ولكننا حققنا الهدف المطلوب وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث فى جدول الدوري.

رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أضاف ميتشو أن هناك غياب لبعض لاعبى الزمالك عن مستواهم المعروف أمام مصر المقاصة اليوم ، وسيتم معالجة هذه الأخطاء الفترة المقبلة .





























































































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