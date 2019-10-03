شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو - مشادة بين لاعبي الزمالك والمقاصة.. وطرد "طارق حامد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك ومصر المقاصة مشادة بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

ونجح الزمالك في الفوز علي المقاصة بهدف لأحمد سيد زيزو .

ومنح حكم المباراة محمد عادل، الكارت الأحمر لطارق حامد لاعب وسط الزمالك وإنذار حسنى فتحى لاعب المقاصة بعد تسببهما في المشادة بين لاعبي الفريقين .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي، حراسة المرمى: محمد عواد ، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، وفي خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور، وفي خط الهجوم: مصطفى محمد..

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى، حراسة المرمى: محمود حمدى ، وفي خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد، وخط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدى، وفي خط الهجوم: عمرو مرعى.

وفاز الزمالك على ملعبه فى الجولة الأولى على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، وفى المقابل تغلب المقاصة خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

























































































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