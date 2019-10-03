علاء مبارك أبرز الحضور في حفل زفاف حسني عبدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: عقد حسني عبدربه، نجم النادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، حفل زفافه اليوم بمدينة الإسماعيلية. وحضر الزفاف نجوم الكرة والنادي الإسماعيلي، وجاء أبرزهم عبدالحميد بسيوني نجم الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، بالإضافة لعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق. Advertisements يذكر أن حسني عبدربه نجح في الحصول على أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 2008. وتوج حسني عبدربه في التتويج ببطولتي 2008، و2010 مع المنتخب الوطني.

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