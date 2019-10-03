ميتشو: تبديل بو طيب نقطة تحول في المباراة.. ومن الصعب كسر دفاع المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أثنى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، على فريق المقاصة، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، نجح في صنع فريق قوي.

وأوضح ميتشو في تصريحات لقناة تايم سبورت عقب المباراة، أن ميدو أجرى تبديلا في خطة فريقه عكس مباراة الفريقين بالكأس، بعدما دفع بهاني سعيد في الوسط بجانب ثنائي الارتكاز، بدلا من محمد إبراهيم الذي كان يلعب دور صانع الألعاب، مما أغلق المساحات أمام الفريق الأبيض.

وأكمل: "المقاصة لعب مباراة دفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة وليس من السهل اختراق تلك المساحات".

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وأشار مدرب الزمالك أنه قرر الاستعانة بخالد بو طيب للضغط على دفاع المقاصة، ومحاولة كسر قوة وسط المقاصة في ظل وجود هاني سعيد، ليتحسن أداء الفريق بعدها.

ودفع ميتشو مبكرًا بخالد بو طيب بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 36 من المباراة.

وفاز الزمالك أمام المقاصة بهدف أحمد سيد زيزو، ليرفع رصيده لـ6 نقاط بالتساوي مع الأهلي وبيراميدز في مقدمة الترتيب.