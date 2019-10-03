بالصور.. مشادات بين لاعبي الزمالك والمقاصة عقب مباراتهما تنتهي بطرد طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء أحمد:

رصدت عدسة الخليج 365 نشوب مشادات بين لاعبي الزمالك ونظيرائهم في فريق مصر المقاصة عقب المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

الزمالك فاز بهدف نظيف سجله لاعبه أحمد السيد "زيزو" في شباك المقاصة ليواصل تقدمه بعد فوزه في المباراة الأولى أمام الاتحاد بهدف نظيف، بينما كان المقاصة قد فاز بثلاثية مقابل هدفين أمام أسوان.

خلال مشادات اللاعبين من قبل الفريقين حصل طارق حامد على بطاقة صفراء وهي الثانية له خلال اللقاء ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء له.

وبذلك يُغيب طارق حامد عن مباراة أف سي مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة ويكون جاهزًا للمشاركة في الجولة الرابعة أمام الأهلي.