النني يشارك في سقوط بيشكتاش أمام وولفرهامبتون بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
خسر بيشكتاش أمام وولفرهامبتون الانجليزي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن المجموعة الـ11 في بطولة الدوري الأوروبي على ستاد فودافون بارك في اسطنبول.
وشارك محمد النني في المباراة بالكامل مع فريقه بيشكتاش، وظل يبحث عن أول فوز مع الفريق بعد 3 مشاركات منذ الانضمام للفريق التركي الموسم الحالي.
وأحرز ويلفرد بولي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة بعدما ضرب مصيدة التسلل واستقبل كرة مسقطة من روبن نيفيز من خلف الدفاع بالكامل وسددها أرضية عجز كاريوس عن التعامل معها.
وظل بيشكتاش بلا نقاط بعد جولتين من المسابقة، وجمع وولفرهامبتون أول 3 نقاط بعدما خسر الجولة الأولى.
وبالمجموعة ذاتها، تعادل سبورتيج برجا على ملعبه أمام سلوفان براتيسلاف بنتيجة 2-2 وغاب المصري أحمد حسن "كوكا" عن التشكيل الأساسي للفريق البرتغالي.
وأصبح لكل من سبورتيج براجا وسلوفان براتيسلافا 4 نقاط يتشاركان بها صدارة المجموعة.
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