وكيله: حمودي رفض الاحتراف في الدوري الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

كشف سامح حسن وكيل أعمال أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق إن الأخير رفض الاحتراف في الدوري الإماراتي خلال الفترة الحالية وحتي شهر يناير المقبل.

وقال حسن في تصريحات لمصراوي:" حمودي كان يمتلك عرضين أحدهما من نادي الجزيرة وآخر من دوري الدرجة الثانية لكنه رفض الاحتراف في الإمارات وقرر البحث عن دوري آخر يكون باب القيد مازال مفتوحا به حتي يجهز نفسه بشكل قوي للعودة إلى صفوف بيراميدز في شهر يناير القادم ".

وأضاف:" عقب توقيع حمودي لنادي بيراميدز تم الإستقرار علي إعارته لناد آخر وبالفعل ساعده مسئولي النادي بداية من مالكه سالم الشمسي في توفير عرضين له في الإمارات للخروج مؤقتا لكن اللاعب رفض هذه الفكرة."

وتابع:" إدارة بيراميدز تتعامل مع حمودي بمنتهي الاحترافية بعد أن منحته مقدم التعاقد لكن ظروف القائمة حالت دون قيده وسيعود للفريق في فترة الإنتقالات الشتوية وسيتم قيده ليصبح لاعبا بشكل رسمي في صفوف الفريق".