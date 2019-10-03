أزمة إذاعة المباريات مستمرة.. رئيس أسوان: مباراة الأهلي أرضيا فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، إذاعة مباراة الفريق أمام الأهلي والتي ستقام عصر السبت المقبل، على القنوات الأرضية فقط.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "سيتم إذاعة مباراة الأهلي على القنوات الأرضية، بعد التفاهم مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية حتى الآن".

ويستضيف أسوان النادي الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وشدد رئيس النادي على أنه يتمنى حضور الجماهير هذه المباراة.

وأشار إلى أنه يأمل الوصول لحل مع الشركة الراعية لتتمكن كل الجماهير المصرية من مشاهدة الأهلي وأسوان.

وخسر أسوان المباراة الأولى أمام المقاصة بثلاثية مقابل هدفين، قبل التعادل أمام اف سي مصر في الجولة الثانية، فيما حقق الأهلي فوزين أمام سموحة بهدف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة.