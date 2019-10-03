بهدف زيزو.. الزمالك يعبر المقاصة بصعوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ علاء أحمد:

خطف الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف سجله لاعبه أحمد السيد "زيزو"، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

الزمالك كان قد فاز في مباراته الأولى بالدوري بهدف نظيف أمام نظيره الاتحاد السكندري قبل الفوز اليوم أمام المقاصة الذي فاز في مباراته الأولى أمام نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلي، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 3.

وإليكم ملخص المباراة:

المباراة بدأت أحداثها سريعًا عمرو مرعي، لاعب مصر المقاصة حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء للزمالك في الدقيقة الثانية أرسلها هاني سعيد داخل منطقة الجزاء ليخرجها محمد عبد الغني ركنية برأسه وتم تنفيذ الركنية وإخرجها دفاع الزمالك

الدقيقة الثالثة توقفت المباراة بعد سقوط لاعب المقاصة هاني سعيد قبل أن تُستأنف مرة أخرى.

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة ملحوظة للاعبي الزمالك على الكرة ولكن في الدقيقة 8 كاد محمد عواد أن يُخطيْ بعد أن طالت الكرة أمامه وهو يستقبلها ولكنه نجح في مراوغة عمرو مرعي ثم تمرير الكرة لزميله محمود علاء

مرور 15 دقيقة ولا جديد يُذكر سوى توقف اللعب لسقوط إمام عاشور لاعب الزمالك؛ حيث نزل طبيب فريقه لإسعافه ومن ثمّ استأنف اللقاء مرة أخرى.

في الدقيقة 30 سنحت للزمالك فرصة عن طريقة لاعبه إمام عاشور ولكن تصويبته مرت أعلى المرمى.

الدقيقة 36: أجرى ميتشو تبديلاً بإدخال خالد بو طيب بدلًا من إمام عاشور وكذلك أشرك ميدو لاعبه ميدو جابر بدلًا من فوافي.

في الدقيقة 43: مرت تصويبة صلاح ريكو من خارج منطقة جزاء الزمالك أعلى عارضة عواد.

في الدقيقة 44: رد شيكابالا بتوصيبة من خارج حدود منطقة جزاء المقاصة كادت تباغت محمود حمدي الذي أمسكها.

انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة والحكم يعلن 3 دقائق وقت بدلًا من الضائع.

انتهاء الشوط الأول من المباراة، انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

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انطلاق الشوط الثاني

مرور 5 دقائق سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الزمالك ومصر المقاصة.

الدقيقة 50:الكرة تصل لفرجاني ساسي بالخطأ من دفاع مصر المقاصة ولكنه يٌسدد الكرة أعلى قائم محمود حمدي.

الدقيقة 56: زيزو انطلق بالرة نحو منطقة جزاء مصر المقاصة دون أن يقابله أي لاعب ليُسدد الكرة في المرمى.

الدقيقة 59: ميدو أجرى تغييرًا بخروج هاني سعيد ومشاركة محمد إبراهيم.

الدقيقة 60: خروج شيكابالا ويبدو عليه التأثر بإصابة ليُشارك بدلًا من أشرف بن شرقي.

مرور 10 دقائق بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقي.

الدقيقة 73: ميتشو يُجري تغييرًا جديدًا بإشراك محمود عبد العزيز بدلاً من أحمد السيد "زيزو".

الدقيقة 75: ميدو يُشرك مهاجمه صلاح أمين.

مرور 15دقيقة أخرى من عمر اللقاء وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين؛ حيث تم إيقاف المباراة لإسعاف محمود عبد العزيز الذي خرج محمولًا لخارج الملعب.

مصطفى محمد كان قد عرقل ميدو جابر في الدقيقة 89 ليسقط على قدم محمود عبد العزيز، الذي شارك بديلاً ليخرج محمولاً في الوقت الذي أجرى به الزمالك 3 تغييرات.

انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والحكم يُعلن 6 دقائق وقت بدلًا من ضائع.

ضغط متواصل من لاعبي مصر المقاصة على الزمالك.

انتهاء المباراة بفوز الزمالك.

دخل طارق حامد في أزمة مع لاعبي المقاصة عقب نهاية المباراة ليحصل على بطاقة صفراء ثانية ومن ثمّ أشهر الحكم بطاقة حمراء له.