بالفيديو.. الزمالك يفوز على مصر المقاصة بشق الأنفس

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوزا صعبا أمام خصمه مصر المقاصة، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق تسديدة صاروخية من أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك في الدقيقة 56.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد بينما تجمد رصيد المقاصة عند 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى أمام أسوان 2/1.