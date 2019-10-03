إصابة قوية لكابتن الزمالك شيكابالا خلال لقاء مصر المقاصة

إصابة شيكابالا في العضلة الضامة تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة المقاضة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال اللاعب والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من قائد الفريق. ويتقدم الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56.

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