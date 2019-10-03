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طه إسماعيل يكشف سبب هزيمة المقاصة أمام الزمالك

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أكد الدكتور طه إسماعيل إن مغامرة أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة ورغبته في الهجوم كلفه الهزيمة أمام الزمالك بمباراة اليوم التي أقيمت على استاد السلام لحساب الجولة

الثانية من الدوري الممتاز .

وقال طه إسماعيل عبر أون سبورت إن الزمالك صبر على أدائه، وأوجد مساحات في دفاعات المقاصة.

أضاف: "ميدو كان يجب أن يغامر ولكنه فتح خطوطه من أول ربع ساعة وهذا كلفه الهدف الذي تم إحرازه".

اختتم حديثه قائلا: "الزمالك كان الأفضل، في الشوط الثاني، خاصة على مستوى الهجمات المرتدة، ولكن ميدو مصبرش وكان يرغب أن يغامر ويهاجم وهذا كلفه الهزيمة".

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