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تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز

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تعرض محمود عبد العزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية في الركبة أثناء المشاركة في مباراة فريقه اليوم

أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوزه الفارس الأبيض بهدف دون رد على استاد السلام لحساب الجولة الثانية من الممتاز .

وكشف التشخيص المبدئي عن اصابة عبدالعزيز بكدمة قوية بالركبة ، وغادر اللاعب عقب المباراة مباشرؤً لإجراء أشعة لتحديد طبيعة الإصابة وبدء العلاج .

 

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