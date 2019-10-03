الزمالك يتخطى المقاصة بصعوبة بهدف " زيزو " وينطلق نحو المقدمة

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا بتغلبه على مصر المقاصة بهدف نظيف بستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

أحرز الهدف أحمد سيد " زيزو" في الدقيقة 55 ،ورفع الابيض رصيده إلى6 نقاط متساويا مع بيراميدز والأهلي في تقاسم القمة، بينما توقف رصيد المقاصة عند 3 نقاط في المركز الخامس.

جاء اللقاء لصالح الزمالك، الأكثر سيطرة دون خطورة وفاعلية حقيقية على مرمى المنافس في الشوط الأول، وتغير الوضع في الشوط الثاني باستثناء الدقائق الأخيرة التى ضغط فيها ممثل الفيوم لإدراك التعادل.

الشوط الأول ..

بادر المقاصة بهجمة عنترية عن طريق عمرو مرعي وباولن فوافي وتكسرت سريعا.

عاوز الزمالك هجومه سريعا من خلال تحركات من جانب شيكابالا واما م عاشور واحمد سيد زيزو ويلعب حمدي النقاز عرضية ويمسك الحارس

محمود حمدي.

استمر الضغط مع مرور الوقت دون فاعلية ويسدد طارق حامد في يد الحارس حمدي

شكلت مرتدات المقاصة الخاطفة مشكلة لدفاعات الزمالك مع تقدم حمدي النقاز وعلاء وعبد الله جمعة الذى انطلق ولعب عرضية ولم تجد متابع.

وكاد يتسبب محمود علاء في ركلة جزاء بتهوره ودفعه لمهاجم المقاصة داخل منطقة الجزاء.

خرج أمام عاشور ولعب مكانه خالد بوطيب في اول ورقة يدفع بها ميتشو في محاولة لزيادة الفاعلية وهز الشباك.

Advertisements

يواصل الزمالك ضغطه بحثا عن هدف ويسدد شيكابالا وترتد من الدفاع ويرد صلاح ريكو بعد تهيئه للكرة من عمرو مرعي بعيدا عن التهديف.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بشكل أفضل

في تنظيم الهجمات وفاعليتها على المرمى مع تأمين الشق الدفاعى خوفا من سرعات المنافس.

هدف للأبيض

في الدقيقة 55 ومن هجمة سريعة من فرجاني لأحمد سيد زيزو ينطلق دون ضغط حتى حدود منطقة الجزاء ويسدد قوية بيسراه على يسار الحارس محمود حمدي مسجلا هدف التقدم.

يجري الزمالك 3 تغييرين متتاليين بنزول أشرف بن شرقي ومحمود عبد العزيز بدلا من شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

في المقابل دفع ميدو ب3 تغييرات متتالية بنزول محمد إبراهيم ومحمد جابر وصلاح أمين مكان هاني سعيد وباولن فوافي وعبد الله مجدي.

يحاول المقاصة من خلال عمرو مرعي الذى فرضت عليه رقابة من الدفاع، ومن ركنية كادت تسكن شباك محمد عواد من صلاح أمين يبعدها الدفاع بصعوبة.

يضغط المقاصة بقوة مع تراجع لاعبي الزمالك للخلف وأخطاء حمدي النقاز على حدود المنطقة، وتزداد الركنيات والأخطاء على حدود المنطقة ومع الوقت الضائع ومن ضربة حرة يسدد ريكو وينقذ محمد عواد ببسالة ومعها يطلق الحكم محمد عادل صافرة نهاية اللقاء.