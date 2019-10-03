رئيس نادى الشرقية: الشكاوى الكيدية.. أهم ما يعرقل مسيرة التنمية بالنادى

قال الدكتور مجدى عزت، رئيس نادى الشرقية، أن أهم ما يعرقل مسيرة التنمية بالنادى هو الشكاوى الكيدية التى يتم تقديمها ضد النادى و إدارته، والتى يتم حفظها فى كل مرة بسبب عدم صحتها، معاتبا المسؤلين بفتح أبوابهم لأصحاب هذه الشكاوى والتى تتكرر بنفس الصيغة و يثبت عدم صحتها

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مجدى عزت، رئيس مجلس إدارة النادى، لتوضيح بعض الردود على الشائعات، و خاصة أزمة فريق الشرقية لكرة القدم، مع اتحاد الكرة المصرى، بحضور شادى مسعد عضو مجلس إدارة النادى.

وأوضح عزت، أن هناك حملة ممنهجة الهدف منها هو شخص رئيس النادى فى المقام الأول، و نادى الشرقية فى المقام الثانى، والحملة عبارة عن تشويه لسمعته بالأكاذيب وتصدير صورة للعامة بأن هناك مخالفات مالية بالنادى، الأمر الذى دفعنى للرد على تلك الشائعات لتوضيح موقف النادى.

وتابع مجدى عزت، رئيس نادى الشرقية، أن مجلس إدارة النادى، قد استطاع تجاوز الأزمات المالية والمادية والتى تعرض لها النادى قبل تولى مجلس الإدارة الجديد، لافتا إلى ان هناك بعض الكائدين ممن لا يريدون نجاح مجلس إدارة النادى، يقومون بالترصد والكيد للإدارة فى محاولة لإفشالها.

و خلال المؤتمر، أكد رئيس مجلس النادى انه قد تسلم زمام الإدارة فى شهر نوفمبر عام 2017، بتركة ديون مثقلة وحكم نهائى واجب التفيذ، لصالح السيد عبده نصر، بوقف الحساب البنكى لفريق الهوكى، ومديونيات تقارب ال3 ملايين جنيه، وحجز على خزينة النادى، و التى لم تكن تحوى فى ذلك الوقت إلا مبلغ 70 ألف جنيه، لافتا إلى انه قد تم سداد المديونيات كاملة، بجهود النادى دون معاونة من أحد، إلى جانب استعادة الهوكى لمكانته على عرش فرق مصر.

و أكد رئيس نادى الشرقية، أنه بمعاونة المحافظ السابق والحالى، قد تمكن النادى من استعادة 13 محل كان مؤجرا بالنادى مطل على شارع الفتح، وذلك بعد أن شعر المستأجرين بخطر تدخل المحافظ فأتوا للتفاوض مع النادى، بالسعر الذى فرضه النادى بإرادته، مما ادى لارتفاع استثمارات النادى والتى كانت أحد اسباب سد المديونيات.

وقد قام النادى بعقد بروتوكولات مع عدة نقابات، مثل نقابة الأطباء والصيادلة والمعلمين والمهندسين، لجلب عضويات للنادى بالتقسيط، النادى وتم عمل بروتوكول مع نقيب الصيادلة بنظان التقسيط لعمل عضويات للصيادلة كنا ماشيين فى خطط الاستثمار للنادى، إلى جانب إنشاء الأكاديميات الرياضية بالنادى بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، و التى ستعود بالربح المادى على النادى.

و عن وزرة الشباب والرياضة، قال الدكتور مجدى عزت، أن الوزارة قد قامت برفع الدعم عن النادى، وقام مجلس إدارة النادى بعمل استثمارات لتعويض الدعم المادى المفقود من قبل الوزارة، كانت نتائج الإستثمارات جيدة بشكل كبير، و من أهم نتائج الإسثمارات كانت إقامة قاعة الشهيد احمد منسى، والتى تعتبر قاعة مؤتمرات المحافظة الأساسى، والتى تم تشييدها على أعلى مستوى بعد أن كانت مأوى للحشرات والفئران.

Advertisements

و عن فريق كرة القدم، قال رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية، أنه تم استلام الفريق فى حالة سيئة، ب 9 هزائم، و مع ذلك فقد تم دعم الفريق ب500 ألف جنيه، وتم ضخ مبالغ مالية كبيرة أسفر عنه حدوث طفرة فى الفريق، وصعد للدورى الممتاز ب31 نقطة، مؤكدا أنه لو كان

بمقدرة النادى دعم الفريق بما يستحق لكان النادى يلعب بين الأندية الكبرى فى الدورى.

و صرح رئيس مجلس إدارة النادى، أن فريق الهوكى يصرف سنويا قرابة ال4 ملايين جنيه، إلى جانب مليون ونصف سفريات، بتكلفة إجمالية خمسة مليون ونصف، إلى جانب فريق كرة القدم، لتكون التكلفة 10 مليون جنيه، إلى جانب 8 ملايين جنيه أجور للعمال والموظفين و أفراد الأمن، والمبالغ المدفوعة فى النزاعات القضائية، وذلك ردا على التساؤلات التى تتوجه لإدارة النادى عن الميزانية والإستثمارات، وأين يتم صرفها.

و عن إقامة البطولة الإفريقية للهوكى، فقد وقع النادى على دعم البطولة ب400 ألف جنيه، على ان يتحمل باقى المبلغ راعى، وبشرط أن تقام مباراة الإفتتاح أو الختام على أرض محافظة الشرقية، و ان يتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للإشراف على التطورات، وسرعان ما قابل النادى عقبات مالية تتمثل فى عدم توافر راعى، وعجم وجود دعم من وزارة الشباب إلى جانب فرض رئيس هيئة قناة السويس مبالغ كبيرة على إيجار الملاعب، والحاجة لأموال لإقامة اللاعبين.

وناشد رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتدخل لحل أزمة البطولة الإفريقية للهوكى، والتى تنظمها الشرقية، و تقام على أرض مدينة الإسماعيلية من الفترة 1 و حتى 7 من ديسمبر المقبل، بالتوسط لدى رئيس هيئة قناة السويس لإعفاء النادى من رسوم إيجار ملاعب الهوكى، والتى تستضيف مباريات البطولة، والتى تقدر بتكلفة مالية 450 ألف جنيه

واختتم رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية، أنه لن يترك مكانه إلا لإدارة قادرة على تحمل المسؤلية، و جلب الإستثمارات والحفاظ على ما تم بذله بالنادى.

و من جانبه قال شادى مسعد، عضو مجلس إدارة نادى الشرقية، و المسؤل عن ملف كرة القدم، أنه هناك حالة من الإشمئزاز بسبب المتاعب التى يتسبب إتحاد الكرة فيها للنادى وفريقه لكرة القدم، وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص، وبالرغم من كل شئ يستمر النادى فى محاولة إنقاذ الفريق ودفعه للامام.

و أوضح ان محافظ الشرقية قد تدخل لحل أزمة الفريق مع الإتحاد، و جارى الإعلان خلال الأيام القادمة عن أخبار جيدة فى هذا الشان بعد أن يتم حل الأزمة.