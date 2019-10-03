الزمالك يتقدم على المقاصة بالهدف الأول عن طريق زيزو

تقدم الزمالك على مصر المقاصة بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب استادالسلام في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .
جاء الهدف من تسديدة قوية للمهاجم أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56 من عمر المباراة .
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