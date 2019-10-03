رئيس اتحاد الرجبي: أمامنا عامان للانضمام إلى الاتحاد الدولي

أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي في تصريحات خاصة للوفد أن الاتحاد يحتاج لعامين على الأقل حتى يتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الدولي للعبة .

وقال صاحب: " الاتحاد الافريقي له نظام خاص في الانضمام له وهذا ما آخر انضمام مصر له وأمامنا عامين ليكون الاتحاد المصري عضوًا عاملًا بالاتحاد الدولي

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أما عن المدرب المغربي محمد الدرموني لم يصبح مدربًا بشكل رسمي والاتحاد المصري يعمل على تثبيته بعد الاستقرار على أوضاع اللعبة حيث سيلعب دورًا مع كافة منتخبات الرجال والسيدات وكافة الأعمار .