حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الزمالك ومصر المقاصة باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز . شهد الشوط الاول سيطرة واضحة لفريق الزمالك دون خطورة وفاعلية حقيقية على مرمى المنافس . الشوط الأول .. بادر المقاصة بهجمة عنترية عن طريق عمرو مرعي وباولن فوافي وتكسرت سريعا. وتكسرت سريعا. عاود الزمالك هجومه سريعا من خلال تحركات من جانب شيكابالا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويلعب حمدي النقاز عرضية ويمسك الحارس محمود حمدي. Advertisements استمر الضغط مع مرور الوقت دون فاعلية ويسدد طارق حامد في يد الحارس حمدي. حمدي. شكلت مرتدات المقاصة الخاطفة مشكلة لدفاعات الزمالك مع تقدم حمدي النقاز وعلاء جمعة الذى انطلق ولعب عرضية ولم تجد متابعا. خرج إمام عاشور ولعب مكانه خالد بوطيب في أول ورقة يدفع بها ميتشو في محاولة لزيادة الفاعلية وهز الشباك. يواصل الزمالك ضغطه بحثا عن هدف ويسدد شيابالا وترتد من الدفاع ويرد صلاح ريكو بعد تهيئة للكرة من عمرو مرعي بعيدا عن التهديف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوط أول سلبي بين الزمالك ومصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.