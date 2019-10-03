بعد إنقاذ فريقه من عاصفة سالزبورج.. محمد صلاح يتصدر ترند تويتر

تصدر هاشتاج محمد صلاح مؤشرات بحث جوجل، وترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تألقه أمس بالفوز الصعب الذي حققه فريقه ليفربول، على ريد بول سالزبورج 4-3، والذي ساهم فيه الدولي المصري محمد صلاح بإحرازه هدفين، ووصفت الصحف الإنجليزية صلاح بـ"منقذ" ليفربول.

وكان ليفربول تقدم بثلاثية نظيفة على ضيفه سالزبورج، الذي عدل النتيجة قبل أن يمنح صلاح فريقه النقاط الثلاث بإحرازه الهدف الرابع، وحقق ليفربول حامل لقب الموسم الماضي، بفوزه على سالزبورج الفوز الأول لهم في المجموعة التي يتصدره نابولي الذي هزم ليفربول

في أول جولة.

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نال محمد صلاح ثناء صحيفة "التايمز التي عنونت: "صلاح يُنقذ ليفربول من الانهيار أمام سالزبورج".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقتطفات فيديو لأهداف الفرعون المصري محمد صلاح، وتألقه في الفوز علي ريد بول سازبورج 4-3، بعد عاصفة الأخير بملاحقة ليفربول وإحرازه ثلاث أهداف، ليتدخل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بإحراز الهدف الرابع.