اللجنة الأولمبية تعد بتقديم كل الدعم للعبة الرجبي

أكد شريف العريان نائب رئيس الأولمبية المصرية أن اللجنة حريصة على تقديم الدعم الكامل للعبة الرجبي وأن اللعبة سوف يكون لها دعم خاص بعدما تم استحداثها في الأولمبية . دعم خاص بعدما تم استحداثها في الأولمبية . وقال العريان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن اللجنة الأولمبية توجه الشكر لمسؤولي اتحاد الرجبي على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب بالحصول على المركز الثالث في أمم أفريقيا في بنين خاصةً وأنها أول مشاركه له . أن اللجنة الأولمبية توجه الشكر لمسؤولي اتحاد الرجبي على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب بالحصول على المركز الثالث في أمم أفريقيا في بنين خاصةً وأنها أول مشاركه له .

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