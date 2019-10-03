اونلاين | شوت NQW مشاهدة مباراة ارسنال وستاندرلياج بث مباشر LIVERPOOL GOAL يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح ارسنال NOW

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يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره ستاندر دو لياج البلجيكي اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

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آرسنال ضد ستاندر دو لياج:

مشاهدة مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة أرسنال وستاندر دو لياج في الدوري الأوروبي