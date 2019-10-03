اونلاين | يلا شووت TODAY ماتش اليوم مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر yalla Zamalek كورة لايف رابط ماتش الزمالك ON NOW

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شاهد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، خاصة الكرة المصرية، صوب استاد "السلام"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الزمالك ونظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت Yalla Shootلمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد مصر المقاصة، عبر قناة ON SPORTS.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد مصر المقاصة، لمتابعتها فور إنطلاقها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينتش، والسابعة بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الزمالك في مواصلة مطاردة النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري، لإشعال المنافسة مبكرًا على اللقب، وذلك من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري بالموسم الماضي، بفوز الزمالك بصعوبة بهدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة في الدقيقة العاشرة Zamalek ONLINE.