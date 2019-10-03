اونلاين | يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الخميس 3-10-2019

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يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر يستضيف ملعب السلام مباراة Zamalek vs misr almuqasa فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام المصري يلا كورة مباشر مباريات اليوم 3 من اكتوبر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى نقل مباشر لايف بدون تقطيع.

يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم Zamalek vs misr almuqasa فى بث حى مباشر من رابط موقعنا تسهيلا لجماهير الفريقين فى انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام المصري يلا كورة مباشر حيث تنطلق مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى توقيت 20:00 فى مصر وهو يوافق توقيت 21:00 فى السعودية.

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