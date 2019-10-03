اونلاين | كورة لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة جول GOAL ZaMaLeK رابط ماتش الزمالك جودة NOW

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Yalla Shoot يستضيف ملعب السلام مباراة قوية تجمع بين نادى الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، ويسعي كلا الفريقين لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابيه من أجل الإستمرار في الفوز ببطولة الدوري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

KOORA STAR موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري

يستضيف ملعب السلام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

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KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري

يستضيف ملعب السلام مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويذاع اللقاء عبر قتاتي ON SPORT HD و TIME SPORT HD بتعليق حاتم بطيشة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA GOAL.

وكان الزمالك قد فاز فى اللقاء الأول ببطولة الدوري على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد بينما المقاصة فاز فى اللقاء الأول على أسوان بنتيجة 3_2، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.