اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

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في لقاء الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري يلعب الزمالك ومص المقاضة بث مباشر علي موقع الخليج 365 الرياضي مساء اليوم في واحدة من المباريات المنتظرة من قبل جماهير كرة القدم المصرية في كل مكان.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار الثاني له في بطولة الدوري هذا الموسم؛ وهذا بعدما انتصر المارد الأبيض على حساب نادي الاتحاد السكندري في لقاء الجولة الأولى بهدف نظيف؛ في حين يريد أحمد حسام ميدو تحقيق الفوز الثاني له على التوالي مع مصر المقاصة وهذا بعد الفوز الدراماتيكي الذي حققه في الجولة الاولى على حساب أسوان

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة كورة أونلاين

تبدأ مباراة الزمالك ومصر المقاصة Kora goal في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الخميس الموافق ٣ أكتوبر وتقام المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة Kora Star على ملعب استاد السلام بالقاهرة

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة يلا شوت الجديد

تنقل مباراة الزمالك ومصر المقاصة Yalla shot plus عبر عدة قنوات فضائية وذلك بعد نهاية أزمة البث الخاصة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة كورة جول

وتبث المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة Koora Live مساء اليوم عبر قناة أون سبورت وكذلك على قناة تايم سبورت

في حين سيكون بث مباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة كورة لايف على التردد الأرضي علي قناة نايل سبورت