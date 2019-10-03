اونلاين | شووت NQW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الخميس 3-10-2019 فى الدوري المصري اون لاين بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ، شاهد بث مباشر KORA STAR لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم (2019 – 2020)، حيث يلتقي الفريق الأول بالنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الخميس الموافق 3-10-2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة المحلية، تابع لايف بث مباشر COOL KORA المواجهة المثيرة بين (EL-ZAMALEK VS MAKASA)