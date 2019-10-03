اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن NQW

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مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، تأتي بعد ساعات قليلة من أحداث مباراة الأبيض ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال بإياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والتى شهدت حالة من الجدل بعد انسحاب الفريق السنغالي عقب تغيير الملعب ويترقب الجميع قرار الكاف لتحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات.

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مصر المقاصة ضد الزمالك بث مباشر بدون تقطيع

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قبل مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر، يأمل الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، بعد الفوز بأولي مبارياته فى الموسم الحالي أمام الاتحاد السكندري، حيث يسعي الأبيض لعدم اتساع الفارق مع الغريم التقليدي النادي الأهلي المتصدر حاليا برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين أمام سموحة والإنتاج الحربي.

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 الدوري المصري على قناة أون سبورت الساعة الثامنة مساءاً ضمن لقاءات الجولة الثانية، ويخوض الزمالك مباراته اليوم ضد مصر المقاصة بعد تأجيل مباراته في دوري أبطال أفريقيا ضد بطل السنغال منتظراً قرار الكاف بشأن البت في الأمر هائياً