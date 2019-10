اونلاين | شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف اونلاين ONLIVE ماتش الزمالك GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف اونلاين ONLIVE ماتش الزمالك GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت KORA STAR تنطلق مباراة مصر المقاصة والزمالك اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 في الثامنة مساءً على استاد السلام في الجولة الثانية في بطولة الدوري المصري.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة مصر المقاصة والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

Advertisements

البث مباشر مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم في الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري في يوم الخميس عبر شبكات قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى من بطولة الدوري كما فاز مصر المقاصة على نظيره أسوان في نفس الجولة. ويرغب لاعبو الزمالك في تخطي أزمة مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيق الفوز لحصد نقاط المباراة الثلاث ومواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري. على جانب آخر، يسعى مصر المقاصة إلى تحقيق الفوز على الفريق الأبيض والثأر منه بعد الخسارة التي تعرض لها على يده بهدف نظيف وإقصائه من بطولة كأس مصر.

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport بث مباشر بدون تقطيع في الدوري المصري، يلا كورة تابع ماتش مصر المقاصة والزمالك بجودة عالية في الدوري المصري، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر المقاصة والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport

كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك في بث مباشر تابع لايف ماتش KORA STAR كول كورة ماتش مصر المقاصة والزمالك الذي يسعي للفوز في المباراة، كورة جول متابعة مباراة مصر المقاصة والزمالك بث مباشر بدون تقطيع على قنوات On Sport وTime Sport وNile Sport في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك بث مباشر MATCH On Sport وTime Sport وNile Sport كورة لايف، يأمل مصر المقاصة في الفوز أمام الزمالك تابع لايف يوتيوب ماتش مصر المقاصة والزمالك