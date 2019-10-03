اونلاين | On Sport - كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة يلا شوت kora star بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك متعددNQW

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مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الخميس 10-3-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

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من المقرر ان تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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وسوف تذاع أحداث مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر قناة أون سبورت الرياضية ON SPORT، على القمر الصناعي "نايل سات"، كما يمكنكم مشاهدة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط الث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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ويأتي التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة، على النحو التالي : حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز، خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما سيكون تشكيل المقاصة أمام الفارس الأبيض كتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، خط الدفاع: حسني فتجي، عاصم سعيد، أحمد مودي، محمد الدسوقي، خط الوسط: ميدو جابر، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، باولن فوافي، محمد رمضان، خط الهجوم: عمرو مرعي.