اونلاين | يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر yalla I7SRY يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك NOW

كتب هاني نصر العربي

رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر كورة لايف koora live، اليوم الخميس الموافق الثالث من اكتوبر ٢٠١٩ ، في إطار الجولة الثانية لمنافسات الدوري المصري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في لقاء الجولة الأولى على حساب نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم الفريق. موعد مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:- تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتذاع المباراة عبر قناتي اون سبورت on sport ، وقناة تايم سبورت time sport ، ويمكنكم متابعتها عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي. Advertisements مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر ويدخل الزمالك المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط جمعهم من الجولة الأولى على حساب الاتحاد ويخشى ابناء ميت عقبة مفاجأت أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة والذي يسعى للثأر من الزمالك بعد أن أقصاه من دور ١٦ لبطولة كأس مصر بهدف نظيف أحرزه اللاعب عبدالله جمعة ، وفي المقابل يسعى الصربي ميتشو مدرب الابيض لحسم المباراة لصالحه مبكرا مستغلا الكم الهائل من النجوم الذين تزخر بهم القلعة البيضاء وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي ومحمد أو ناجم وشيكابالا وفرجاني ساسي ، ويخشى الزمالك من اي نتيجة سلبية خاصة بعد تحقيق الأهلي لفوز كبير بالأمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في صراع المقدمة . يلا شوت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر يلا شوت yalaa shoot ، شاهد الآن مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر كورة اون لاين koora on line ، متابعة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الأسطورة لايف ، مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر كورة لايف koora live ، البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاصة كول كورة cool koora ، في خدمة مميزة يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

