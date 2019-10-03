اونلاين | كورة لايف ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك GOAL PLUS

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البث المباشر – كورة لايف KORA LIVE حيث يسيطر التكافؤ علي تاريخ مواجهات الزمالك ضد مصر المقاصة، حيث تحمل مواجهة اليوم رقم 14 بين الفريقين، وسبق وخاض الفريقين 13 مواجهة بينهما في مختلف البطولات، فاز كل فريق في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، ولم تحدث نتيجة التعادل السلبي في أي مباراة بينهما، شاهد لايف بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة ONLINE عبر رابط الأسطورة HD.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري KORA HA7SRY:

شاهد لايف بث مباشر YOUTUBE لمباريات الدوري الممتاز، حيث يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم الخميس، عبر قناة نايل سبورت علي تردد 11843، وقناة أون سبورت عبر تردد 10853، وقناة تايم سبورت وترددها 11449، كما يمكنكم متابعة بث مباشر KORA4LIVE مباراة الزمالك بقيادة الصربي (ميتشو)، تابع لايف بث مباشر KORA4HD لمباراة (الزمالك × المقاصة) ومن خلال روابط البث عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.