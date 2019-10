اونلاين | شووت ON SPORT بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر رابط ماتش MATCH ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط سريع LIVE NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت ON SPORT بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر رابط ماتش MATCH ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط سريع LIVE NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار بث مباشر يلا كورة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ مساء اليوم 4 أكتوبر؛ ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري العام؛ YALA KORA. ويستضيف ملعب السلام بالقاهرة؛ مباراة قوية بين الزمالك ضد مصر المقاصة يلا شوت؛ ضمن مباريات الدوري العام؛ YALA SHOOT. ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة؛ والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة؛ والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements كورة ستار تذاع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ عبر قنوات أون سبورت ON SPORT؛ وتايم سبورت TIME SPORTS؛ بالجولة الثانية للدوري الممتاز KORA STAR. ويدخل الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني؛ أملا في تحقيق الفوز الثاني له بالمسابقة؛ عقب الفوز الإفتتاحي الذي حقق الفريق على الاتحاد السكندري؛ بنتيجة هدف دون رد؛ شاهدة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة كورة جول KORA GOAL. وبنفس الرصيد يدخل مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني؛ ضد الزمالك؛ بعدما افتتح مشواره بالفوز على أسوان بثلاثية مقابل هدفين؛ تابع مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف KORA LIVE. ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة؛ بموقع الخليج 365 الرياضي؛ بث مباشر وحي بدون إعلانات كورة أونلاين بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز KORA ONLINE.

