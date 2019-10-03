اونلاين | شووت stream مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد الجودات كورة لايف الزمالك PLUS NOW

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بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 الدوري المصري على قناة أون سبورت الساعة الثامنة مساءاً ضمن لقاءات الجولة الثانية، ويخوض الزمالك مباراته اليوم ضد مصر المقاصة بعد تأجيل مباراته في دوري أبطال أفريقيا ضد بطل السنغال منتظراً قرار الكاف بشأن البت في الأمر هائياً

بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر ضد فريق مصر المقاصة يلا شوت بدون تقطيع ألتقى فريقا مصر المقاصة والزمالك في 13 مواجهة جمعت بينهما من قبل، فاز كل فريق منهما على الأخر في ست مباريات، وحسم التعادل مواجهة وحيدة كانت بينهما، وسجل مصر للمقاصة 18 هدف مقابل 20 عجف للزمالك منذ أول مواجهة جمعت بينهما في أكتوبر 2010 وانتهت بفوز الزمالك بأربعة اهداف مقابل ثلاثة.

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مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر كورة اون لاين يلا شوت تشكيلة الزمالك لمباراة اليوم ضد مصر المقاصة محمد عواد لحراسة مرمى الفريق ومحمود علاءن عبد الغني، محمود الونش، حمدي القاز، في الدفاع، وفي خط الوسط،طارق حامد، ساسي، اشرف بن شرقي، شيكابالا، خالد بوطيب، وفي الخط الهجومي مصطفى محمد.

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الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر يلا شوت، مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الدوري المصري، سنضع لكم الث المباشر لمواجهة الزمالك اليوم في الجولة الثانية من الدوري المصري.