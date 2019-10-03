رياضة | أول تعليق لميتشو بعد مباراة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لميتشو بعد مباراة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن تقييمه لأداء الأبيض أمام مصر للمقاصة مساء اليوم الخميس ببطولة الدوري.



وأكد أن خطة المقاصة والتكتيك الذي لعب به أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي كان السبب وراء غياب الشراسة الهجومية لنا في الشوط الأول.



وتابع ميتشو في تصريحات عقب اللقاء "المقاصة فريق كبير ويمتلك مدير فني مميز وهو أحمد حسام ميدو والذي نجح في تكوين فريق قوي وقدم أداء مميز أمامنا ولعب بشكل تكتيكي رائع".



وأضاف "هاني سعيد لاعب المقاصة أهم لاعب بين صفوف المقاصة خلال مواجهة اليوم وكان له دور مهم في وسط الملعب".



وأكمل "حاولنا تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني وكنا الأخطر من الناحية الهجومية ونجحنا في حسم اللقاء لصالحنا في نهاية الأمر". وأكمل "حاولنا تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني وكنا الأخطر من الناحية الهجومية ونجحنا في حسم اللقاء لصالحنا في نهاية الأمر". حقق الزمالك الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب التغلب على مصر المقاصة اليوم بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية.



وكان أحمد السيد زيزو بطل لقاء اليوم، بعدما سجل هدف الزمالك الوحيد من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.



الزمالك بتلك النتيجة رفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث، بفارق الأهداف بعد بيراميدز والأهلي، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة 3 بالمركز السادس.



المقاصة كان مسيطرا على الكرة في بداية المباراة، في ظل تراجع الزمالك للمناطق الخلفية.



وبعدها سيطر الزمالك على الكرة، وأصبح يستعيد الكرة بشكل سريع، وحصل على ركنيتين ولكن لم يستغلها لاعبو الزمالك، ليستمر التعادل السلبي.



أول الفرص كانت في الدقيقة 30، بعدما قطع شيكابالا الكرة ومررها لإمام عاشور الذي يسدد الكرة مباشرة ولكن تعلو المرمى.

وظل الزمالك مسيطرا على الكرة ولكن دون خطورة، في ظل تمريرات عرضية لا تؤثر على دفاعات المقاصة.

وحاول شيكابالا من ركلة حرة ثابتة أن يحول الكرة بشكل مباشر في الشباك ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

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خرج إمام عاشور ليحل بدلا منه خالد بوطيب، في أول تبديلات المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.



وهدد صلاح ريكو مرمى الزمالك بتسديدة قوية بعدما مرر له عمرو مرعي الكرة ولكن تسديدة صلاح كانت بجوار القائم.



وبدأ الزمالك في الاعتماد على الكرات الطولية كمحاولة لاستغلال طول بوطيب ولكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.



مع بداية الشوط الثاني، نجح فرجاني ساسي في تسديد الكرة من داخل منطقة جزاء المقاصة ولكن كانت بجوار القائم ليفشل الدولي التونسي في إحراز أول الأهداف للزمالك.



واصل الزمالك هجومه وسدد مصطفى محمد تسديدة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تعلو المرمى.



وفي الدقيقة 56 من هجمة مرتدة سريعة، نجح أحمد السيد زيزو في استلام الكرة لينطلق إلى حدود منطقة جزاء مصر المقاصة ويسدد الكرة قوية لتسكن شباك الفريق الفيومي معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول.



دفع ميدو بمحمد إبراهيم بدلا من هاني سعيد، ليقوم مدرب المقاصة بثاني تبديلاته بعد خروج باولن فوافي الشوط الأول ونزول ميدو جابر.



ومرر ميدو جابر تمريرة رائعة لمحمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لينفرد الأخير بمرمى الزمالك ولكن محمد عواد يتألق ويمنع المقاصة من التعادل.



ويدفع ميتشو بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من شيكابالا الذي تعرض للإصابة، ثم دفع بمحمود عبد العزيز بدلا من أحمد السيد زيزو للتأمين الدفاعي.



ودفع ميدو بآخر تغييراته بنزول صلاح أمين بدلا من عبد الرحمن مجدي كمحاولة للتنشيط الهجومي.



وتراجع الزمالك لدفاعاته طوال اللقاء في ظل محاولات من جانب مصر المقاصة عن طريق الركلات الثابتة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

