رياضة | عاجل - طرد طارق حامد في مباراة الزمالك والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - طرد طارق حامد في مباراة الزمالك والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مشادة قوية بين حسني فتحي لاعب فريق المقاصة وطارق حامد لاعب الزمالك في نهاية المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوي المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وجاءت المشادة بسبب تراشق الثنائي ببعض الألفاظ، حيث قام الحكم محد عادل بإنذار طارق حامد ثم طرده

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وقامت جماهير نادي الزمالك بالهجوم على حسني فتحي أثناء خروجه من الملعب بسبب المشادة.

وحقق الزمالك الفوز على مضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وإمام عاشور في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .