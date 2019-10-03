رياضة | باستثناء النني.. أسبوع مميز للمحترفين المصريين في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستثناء النني.. أسبوع مميز للمحترفين المصريين في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الأسبوع في الملاعب الأوربية تألق لاعبي منتخبنا الوطني مع أنديتهم باستثناء لاعب وسط منتخبنا محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي بيشكتاش التركي والذي قدم أداء سئ للغاية في هزيمة فريقه علي ارضه ووسط جماهيره أمام ولفرهامبتون الإنجليزي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي ليصبح الفريق التركي في المركز الأخير بمجموعته برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة في أول جولتين.

وتألق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي وسجل هدفين وقاد فريقه للفوز على ريد بولز سالزبورج النمساوي بنتيجة 4 / 3 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح بالمشاركة في المباراة كاملة في فوز فريقه ليفربول علي شيفيلد يونايتد 1 / 0 لينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

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وصنع لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه هدفا في تعادل فريقه استون فيلا أمام بيرنلي بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما شارك اللاعب الدولي المصري سام مرسي في فوز فريقه ويجان اتلتيك بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب ".

ونجح لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ المحترف ضمن صفوف نادي قاسم باشا في التواجد ضمن التشكيلة المثالية الافضل للجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز حيث فريقه لفوز صعب خارج ارضه أمام نظيره فريق دينيزليسبور بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وشارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا في فوز فريقه سبورتينج براجا علي حسابه نظيره فريق بورتيمونينسي بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي الملعب البلدي بورتيماو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري البرتغالي الممتاز ليرتفع رصيد نادي سبورتينج براجا الي النقطة الثامنة بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري البرتغالي الممتاز.