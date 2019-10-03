رياضة | الكاف يشيد بتنظيم قرعة بطولة افريقيا للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يشيد بتنظيم قرعة بطولة افريقيا للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، إشادة الكاف، بعد خروج الحفل بشكل مميز، خاصة بعد إقامته في قصر حرملك المنتزه التاريخي في مدينة الإسكندرية، كما أشاد مسئولو الكاف بالحفل مؤكدين أنه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والإبهار.

ونشرت صفحة الكاف على مواقع التواصل الاجتماعى بحفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة تغريدة مفادها: "كانت ليلة رائعة بالأمس" تعليقا علي مجموعة صور من الحفل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.