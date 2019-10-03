رياضة | تفاصيل إصابة شيكابالا أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة شيكابالا أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتمكن شيكابالا لاعب فريق الزمالك من استكمال مباراة مصر للمقاصة المقامة حاليًا على ستاد السلام لنهايتها وتم استبداله في الشوط الثاني.



وجاء خروج اللاعب بسبب إصابته في العضلة الضامة.



وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال اللاعب والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من قائد الفريق.

ويتقدم الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال اللاعب والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من قائد الفريق.ويتقدم الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وانتهى الشوط الأول بين الزمالك ومصر المقاصة بالتعادل السلبي في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز.



الزمالك فشل في اختراق دفاعات مصر المقاصة، في ظل سيطرة على الكرة ولكن سلبية دون خطورة.

المقاصة كان مسيطرا على الكرة في بداية المباراة، في ظل تراجع الزمالك للمناطق الخلفية.



وبعدها سيطر الزمالك على الكرة، وأصبح يستعيد الكرة بشكل سريع، وحصل على ركنيتين ولكن لم يستغلها لاعبو الزمالك، ليستمر التعادل السلبي.

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أول الفرص كانت في الدقيقة 30، بعدما قطع شيكابالا الكرة ومررها لإمام عاشور الذي يسدد الكرة مباشرة ولكن تعلو المرمى.



وظل الزمالك مسيطرا على الكرة ولكن دون خطورة، في ظل تمريرات عرضية لا تؤثر على دفاعات المقاصة.



وحاول شيكابالا من ركلة حرة ثابتة أن يحول الكرة بشكل مباشر في الشباك ولكن مرت الكرة بجوار القائم.



خرج إمام عاشور ليحل بدلا منه خالد بوطيب، في أول تبديلات المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك.



وهدد صلاح ريكو مرمى الزمالك بتسديدة قوية بعدما مرر له عمرو مرعي الكرة ولكن تسديدة صلاح كانت بجوار القائم.



وبدأ الزمالك في الاعتماد على الكرات الطولية كمحاولة لاستغلال طول بوطيب ولكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

